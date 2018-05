ESTRAZIONI LOTTO SUPERENALOTTO 10 MAGGIO / È già giovedì, e ci si ritrova con il secondo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto e Superenalotto che stasera, giovedì 10 maggio, si svolgeranno a partire dalle ore 20 in diretta dalla Sala dei Monopoli a Roma. Come detto, saranno estratti i numeri vincenti dei due concorsi più amati, seguiti e giocati dagli italiani: Lotto e Superenalotto, appunto.

Estrazioni Lotto e Superenalotto: ecco la diretta del 10 maggio

Il Superenalotto, come forse saprete, è la lotteria che mette in palio i premi più ricchi. Il jackpot, ovvero il montepremi per chi riesce ad indovinare tutti i 6 numeri estratti, spesso ha raggiunto anche cifre da capogiro, imponendosi in alcune occasioni anche come il concorso con il montepremi più alto del mondo. Il record italiano risale al 2010, quando la schedina vincente fruttò qualcosa come 177 milioni di euro. Niente male. Al momento siamo ben lontani da quelle cifre, ma comunque è un jackpot da sogno: 32,4 milioni di euro.

Il gioco del Lotto, invece, è una delle lotterie più longeve ed una delle più radicate nella tradizione del nostro Paese.

Le vincite possibili al Lotto non sono paragonabili a quelle del Superenalotto e dipendono poi da diversi fattori come quanti numeri vengono giocati, la sorte scelta e la somma puntata. Ma il fascino del Lotto è indelebile e un peso notevole nel gioco ce l’ha l’analisi dei numeri ritardatari.

Le estrazioni del Lotto e del Superenalotto sono tre ogni settimana: martedì, giovedì e sabato. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle ore 19.30. Contrariamente a quanto avveniva in passato, non vengono più trasmesse in diretta Rai. Ma potrete seguire con noi l’aggiornamento in diretta.

Ecco i numeri usciti su tutte le ruote:

BARI: 87 52 54 44 62

CAGLIARI: 61 35 60 43 58

FIRENZE: 89 73 24 83 90

GENOVA: 72 88 70 43 16

MILANO: 10 28 21 72 49

NAPOLI: 28 12 48 62 81

PALERMO: 3 40 69 86 35

ROMA: 35 32 70 5 14

TORINO: 68 63 85 49 14

VENEZIA: 50 87 42 8 90

NAZIONALE: 59 42 80 53 44

SUPERENALOTTO: 41 62 77 79 81 84 JOLLY 60 SUPERSTAR 55