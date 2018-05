LALAS ARBITRO / Alexi Lalas non è passato inosservato nella sua parentesi italiana con la maglia del Padova. Anche per il suo look stravagante e le sue passioni extra calcio, musica e chitarra in primis.

Adesso l'ex difensore statunitense ha 'cambiato' mestiere, restando però nel mondo del calcio: a quasi 48 anni, infatti, ha conseguito nello Stati Uniti la licenza di. E' lo stesso Lalas con soddisfazione darne notizia sul proprio profilo Twitter: "E' ufficiale: sono un arbitro USSF. Giochiamo", recita il tweet dell'ex calciatore, che negli ultimi tempi si è cimentato anche come commentatore Tv.