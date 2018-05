PREVISIONI METEO 8 MAGGIO / Il maltempo imperversa sull'Italia e lo farà anche oggi 8 maggio: le previsioni meteo non lasciano intravedere nessun miglioramento, anzi nel pomeriggio previsto un peggioramento delle condizioni con temporali e nubifragi da Sud a Nord.

Meteo, 8 maggio: temporali e grandinate in Italia

La mattinata sembrerà propendere per condizioni di tempo buono, poi però il cambiamento sarà repentino e partirà dal Meridione: qui sono in arrivo forti temporali che toccherà Abruzzo, Molise e Puglia e saliranno verso la Campania. Ledi forti intensità continueranno la loro risalita verso la parte nord dello Stivale giungendo a Roma, in Toscana e in Sardegna. Nel pomeriggio poi le condizioni meteo subiranno un brusco peggiormento.

Le previsioni meteo per il pomeriggio di martedì 8 maggio sono decisamente negative: forti temporali sono segnalati aal Nord, in particolari su Alpi, Prealpi e Lombardia. Al Sud, invece, violenti precipitazioni attendono Basilicata e Puglia. La serata poi sarà caratterizzata da temporali ancora in Lombardia con nubifragi a Milano, in Piemonte ed Emilia. Al sud, invece, attese grandinate anche a Napoli.