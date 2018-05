CAGLIARI-ROMA DIRETTA SERIE A CRONACA LIVE SALVEZZA CHAMPIONS LOPEZ DI FRANCESCO - Dopo l'eliminazione contro il Liverpool nella semifinale di Champions League, la Roma torna in campo per la trentaseiesima giornata del campionato di serie A. I giallorossi di Di Francesco, impegnati a mantenere il posto in classifica per la prossima edizione della Champions, fanno visita al Cagliari di Diego Lopez, impegnato nella lotta per non retrocedere.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Andreolli, Ceppitelli, Lykogiannis; Barella, Padoin, Deiola; Ionita; Farias, Pavoletti. All. Lopez

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Capradossi, Fazio, Kolarov; Gonalons, De Rossi; Under, Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco

CLASSIFICA: Juventus 91; Napoli 85; Lazio 71; Roma* 70; Inter 69; Milan 60; Atalanta 59; Fiorentina 57; Sampdoria* 55; Torino 48; Genoa 41; Bologna 39; Sassuolo* 37; Spal 35; Udinese 34; Crotone 34; Chievo 34; Cagliari* 33; Verona 25; Benevento 17. *Una gara in meno