DIRETTA UDINESE INTER - L'Inter fa visita all'Udinese nel lunch match domenicale valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Reduce dalla sconfitta contro la Juventus tra le polemiche, la squadra di Spalletti è costretta a vincere per tentare di alimentare la speranza di raggiungere il quarto posto che vale la Champions League. Quella di Tudor, tornata a far punti con il Benevento, spera invece di riuscire a bissare il successo dell'andata per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Balic, Adnan; De Paul; Lasagna. All. Tudor

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus punti 91, Napoli 84, Roma 70, Lazio 70, Inter 66, Milan 60, Atalanta 58, Fiorentina 54, Sampdoria 54, Torino 47, Genoa 41, Bologna 39, Sassuolo 37, Udinese 34, Crotone 34, Cagliari 33, Spal 32, Chievo 31, Verona 25, Benevento 17.