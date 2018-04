ROMA LIVERPOOL PALLOTTA/ Il presidente della Roma James Pallotta, ha parlato dei fatti accaduti prima del match di Champions League contro il Liverpool, manifestando la propria vicinanza a Sean Cox, tifoso dei 'Reds' che lotta tra la vita e la morte:

"La situazione di vita e di morte è quella che sta vivendo Sean Cox e il risultato passa in secondo piano. Sono davvero triste per Roma e per la Roma, la cui immagine viene calpestata da una Non conosco bene come siano andati i fatti, ho visto le registrazioni e vedere Sean che giace a terra è davvero disgustoso, espressione di massima stupidità da parte dell'uomo. Il mio pensiero va alla famiglia del tifoso.

A me dispiace che alcune persone, a cui settimane fa ho attribuito un epiteto che tutti conoscete purtroppo rovinino l’immagine dei nostri tifosi che sono straordinari, la Curva Sud ha dei tifosi straordinari e se abbiamo compiuto l'impresa con il Barcellona è grazie a loro, il 99,9% di loro è stato straordinario".

"Spero che le cose cambino in Italia e a Roma perché queste cose stanno accadendo troppo spesso. Quando nel 1993 andai a Firenze qualche anno fa successe un episodio, avevi visitato un museo che voi ben conoscete e dopo andaiand a, cenama. Dovevo andare vicino al museo ma poi andai in un posto anche migliore. Il giorno dopo partii per Parigi alle sei di mattina. Avevo sentito delle sirene ma non capii, ero al chek in con un amico. Mi avvisarono di una bomba e che il 20% di un museo era stato fatto saltare in aria, la gente italiana era scesa in piazza per manifestare e mi auguro che possa riaccadere. Purtroppo il calcio italiano e Roma hanno una storia che dura ormai da troppo in questo senso, è un problema non solo per Roma ma per l’Italia in generale e questo ci consegna una reputazione immeritata. I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo purtroppo per questa minoranza di fottuti imbecilli rischiano di compromettere la nostra storia e il nostro patrimonio culturale".