MILAN BERLUSCONI / Nei giorni delle voci sul futuro di Massimiliano Mirabelli, Ds che sarebbe in bilico per le responsabilità sui risultati non entusiasmanti della stagione rossonera, la dichiarazione shock arriva per voce dell’ex presidente Silvio Berlusconi, impegnato politicamente in Friuli per le prossime elezioni regionali.

"Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan", ha detto Berlusconi a Udine, spiegando che per i sondaggisti la vendita delè stata tra i motivi per cui il suo partito Forza Italia, "Purtroppo contro ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%". A riportarlo è l''ANSA', alimentando un mese difficile a Casa Milan, con le voci su proprietà e futuro di pari passo ai risultati positivi che mancano ormai da più di un mese.