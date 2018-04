Fiorentina-Napoli, Benassi non si 'scansa'

FIORENTINA NAPOLI BENASSI / Fiorentina-Napoli di domenica prossima sarà un crocevia fondamentale per la corsa scudetto, con la squadra di Sarri tornata in corsa dopo l'1-0 in casa della Juventus.

Se tra alcuni dei tifosi viola sorge il proposito di 'scansarsi' per non favorire i bianconeri, odiati rivali, la squadra toscana è concentrata in vista del match per riprendere la scalata verso l'. "Il Napoli arriverà molto carico, dopo il risultato con la Juventus - ha dichiarato Marco, centrocampista viola, al 'Tgr Toscana' - Sono una grandissima squadra, per un risultato positivo servirà la migliore Fiorentina e forse anche qualcosa in più". Niente 'regali' agli azzurri dunque, con la squadra digià capace all'andata di imporre lo 0-0 ai partenopei.