METEO PRIMO MAGGIO / Dopo un primo assaggio di estate, le previsioni meteo per il 1 maggio non fanno certo sorridere: l'Italia sarà spaccata in due con il Nord alle prese con il maltempo e il sole che continuerà a baciare le regioni meridionali. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il meteo per la festa dei lavoratori, giornata che come il 25 aprile, è solitamente dedicata anche a scampagnate all'aria aperta. Come anticipato i bollettini meteo raccontano dell'arrivo in Italia di aria più umida e instabile che peggiorerà il tempo fin dlle prime ore del mattino in alcune regione.

Meteo 1 maggio: festa dei lavoratori con temporali

Piemonte, Val d'Aosta e Liguria dovranno fare i conti con rovesci e temporali, anche intensi, con una condizione di maltempo che si sposterà poi anche verso la Sardegna, la Lombardia, il Trentino alto Adige e il Veneto dove sono attese anche grandinate soprattutto nel milanese, nel bresciano e nelle zone che circondano il Garda.

Il meteo 1 maggio nel pomeriggio vedrà cielo coperto anche sulla dorsale appenninica dove sono attesi anche dei forti temporali. Il Sud, invece, continuerà ad essere soleggia: l'area secca proveniente dal Nord Africa caratterizzeranno il 1 maggio nelle regioni meridionali dove quindi è atteso sole e temperature anche al di sopra della media.