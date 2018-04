INTER MATERAZZI / Marco Materazzi è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti del pomeriggio di oggi a Tolentino, in provincia di Macerata, dove la formazione di InterForever allenata da Francesco Toldo ha affrontato una rappresentativa locale per un evento benefico. L’ex difensore nerazzurro, schierato per l’occasione in attacco, è stato tra i più acclamati dal pubblico e ha risposto al calore dei tifosi con una bella doppietta. Al termine della gara, si è poi concesso ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it: “Ci siamo divertiti, c’era tantissima gente e ci fa sempre piacere. Non sono stato nei luoghi più colpiti dal terremoto, però vivendo a Perugia l’ho vissuta da vicino e l’ho anche un po’ sentita. Sono venuto con piacere e orgoglio perché alla base dell’iniziativa c’è la voglia di far ripartire e ogni piccolo gesto può essere importante.

Il calore dei tifosi? Ovunque vai nel mondo ci sono tifosi interisti, questa è la cosa che più ci deve rendere orgogliosi perché vuol dire che hai lasciato un segno".

VOLATA CHAMPIONS - "È una bella partita. Sono tre squadre in lotta, ne vanno due: se saremo bravi, ci andremo. La vittoria col Cagliari sicuramente ha fatto bene, però sono diverse partite già che l’Inter gioca bene e probabilmente ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato".

KARAMOH - "Mi piace dal primo giorno che l'ho visto entrare in campo perché è uno che punta l’uomo, che lo salta, è spensierato, giovane e quindi è gente che ci vuole. Gente che non ha paura di giocare a San Siro è quella che ci vuole, perché ha personalità".

LAZIO-INTER, RIVINCITA 5 MAGGIO? - "Rivincita fino ad un certo punto, perché lì c’era un palio uno scudetto e qui una qualificazione alla Champions. Per quanto sia importante penso che, non me ne vogliano quelli che vanno in campo oggi, uno scudetto è uno scudetto...".

SKRINIAR - "Ha dimostrato di essere un difensore di livello che può ancora crescere tanto, e quello è importante".

JOAO CANCELO - "Se lo terrei? Non faccio il direttore sportivo, faccio il tifoso. Da tifoso dico di sì".