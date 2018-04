Con o senza scudetto, il calciomercato Napoli sarà molto movimentato in estate. La buona stagione disputata ha costituito una vetrina importante per molti calciatori azzurri che nel corso dell'anno hanno visto aumentare il numero di estimatori. Tra i maggiormente monitorati, soprattutto all'estero, c'è Kalidou Koulibaly. Come detto in passato, il rinnovo firmato a settembre 2016 non prevedeva clausole rescissorie, ma la valutazione del nazionale senegalese è cresciuta vertiginosamente nel corso delle ultime due stagioni. Il suo nome è finito sul taccuino di Chelsea, Manchester City e Psg, solo per citarne alcuni e in caso di una reale asta di mercato, il Napoli potrebbe "accontentarsi" di un'offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Juventus-Napoli, c'è anche Rugani sul taccuino di Giuntoli

Una cifra importante che consentirebbe alla dirigenza azzurra di avere ampi margini di manovra sia nel reperimento di un sostituto, sia nel cercare rinforzi in altri reparti.

Uno dei nomi che piacciono da tempi non sospetti a Cristiano Giuntoli è quello di Daniele Rugani. Molto probabilmente in panchina nella sfida scudetto Juventus-Napoli, l'ex difensore dell'Empoli conosce molto bene Maurizio Sarri, che lo ha allenato proprio durante l'esperienza toscana del giovane difensore. Un altro profilio che piace molto risponde al nome di Toby Alderweireld del Tottenham mentre in casa Arsenal non si perde di vista Mustafi.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Gimenez

Juve e Napoli potrebbero entrare in rotta di collisione anche per un altro calciatore. In caso di partenza di Koulibaly, il club partenopeo avrebbe risorese importanti per tentare l'assalto a José Gimenez dell'Atletico Madrid, che piace molto anche ai bianconeri. In casa rojiblanca, piace anche Diego Godin, ma le strategie di mercato sembrano indirizzate verso profili più giovani.