DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA - Il secondo anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A mette in palio punti preziosi nella sfida tra Sassuolo e Fiorentina.

Da un lato i neroverdi divogliono dare seguito al successo esterno contro il Verona per mettere al sicuro al più presto la salvezza, mentre dall'altro i viola dihanno bisogno di rialzarsi dopo il ko interno con la Lazio per non rischiare di perdere il treno Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Maxi Olivera; Dabo, Veretout, Benassi; Saponara; Chiesa, Falcinelli. All. Pioli

CLASSIFICA: