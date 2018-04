BARCELLONA-SIVIGLIA COPPA DEL RE FINALE LIVE DIRETTA CRONACA MESSI MONTELLA - Atto finale della Coppa del Re tra il Barcellona e il Siviglia. I catalani di Ernesto Valverde, in testa alla Liga, devono ancora smaltire la delusione per la mancata qualificazione alle semifinali di Champions League dopo la grande rimonta della Roma di Di Francesco. Messi e compagni non vorranno farsi sfuggire l'occasione.

Di contro, il tecnico degli andalusi Vincenzosi gioca il suo primo trofeo in terra spagnola e, dopo il pareggio in campionato contro il Deportivo di Clarence Seedorf, ha tutta l'intenzione di fare un altro sgambetto ai blaugrana da ex romanista. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Paulinho, Busquets, Iniesta; Coutinho, Luis Suarez, Messi. All. Valverde

SIVIGLIA (4-2-3-1): Soria; Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Ramirez; Muriel. All. Montella