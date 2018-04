SERIE A INTER CAGLIARI / Riecco l'Inter: i nerazzurri contro il Cagliari ritrovano la vittoria e si riaffacciano in zona Champions in attesa delle gare di Roma (contro il Genoa) e Lazio (in casa della Fiorentina), piazzandosi al terzo posto. Inter-Cagliari finisce 4-0 con le reti di Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic. Match mai in discussione con la squadra di Spalletti subito in vantaggio con il portoghese e pericolosa più volte con Karamoh: in una occasione è la traversa a negare la gioia del gol al giovane francese.

La squadra di Lopez non riesce a reagire e le uniche preoccupazioni per i nerazzurri arrivano dall'infortunio di: il centrocampista è costretto ad uscire per una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, al suo posto entra Borja Valero.

Il cambio non modifica il copione della partita e così nel secondo tempo arrivano i gol del ko: prima Icardi poi Brozovic battono Cragno e l'Inter mette il match in cassaforte. Nel finale arriva anche il poker di Perisic. Il Cagliari dovrà sudare ancora per la salvezza, Spalletti si riprende almeno momentaneamente la zona Champions.

INTER-CAGLIARI 4-0

3' Cancelo (I), 49' Icardi (I), 60' Brozovic (I), 90' Perisic (I)

CLASSIFICA: Juventus punti 84, Napoli 78, Inter 63*, Roma 61, Lazio 61, Milan 53, Fiorentina 51, Atalanta 49, Sampdoria 48, Torino 46, Bologna 38, Genoa 38, Udinese 33, Cagliari 32*, Sassuolo 31, Chievo 30, Spal 28, Crotone 27, Verona 25, Benevento 14.