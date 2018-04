CALCIOMERCATO NAPOLI / Il futuro di Maurizio Sarri ancora da scrivere: il legame fino al 2020 con il Napoli può essere interrotto vista la presenza di una clausola nel contratto e per il tecnico non mancano i corteggiamenti, soprattutto dall'estero. Del futuro dell'allenatore ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione della 'Race for the cure': "Sarri ha un contratto fino al 2020 e ha già ricevuto una proposta di rinnovo. Ci siamo incontrati in Toscana a gennaio e sa come la penso: ha tutta la mia stima.

Quando vorrà firmare, anche con modifiche da lui proposte, per le quali siamo sempre democraticamente e razionalmente disponibili, siamo qua. Ma mi sembra stolto chi vorrebbe trovare delle soluzioni che possono modificare la psicologica di uno che è concentrato nel preparare una partita contro il Milan e poi una con l'Udinese. Il problema è importantissimo ma è di secondaria importanza. Ad ogni modo sono disponibile sempre. Piano B? Sono sono solo piani A: qualsiasi allenatore ha la necessità di tempo per migliorare, chiunque - anche straniero - ha problematiche che arrivano dalle precedenti esperienze".