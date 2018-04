DIRETTA CHIEVO TORINO - Il Torino fa visita al Chievo nell'anticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A. I granata di Mazzarri sono costretti a vincere per alimentare il sogno di una clamorosa rimonta in chiave Europa League, ma anche i gialloblu di Maran non possono permettersi passi falsi per non rischiare di retrocedere in Serie B.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Bentegodi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski, Rigoni, Radovanovic, Castro, Bastien, Inglese, Stepinski.

TORINO (4-3-3): Sirigu, Moretti, Nkolou, Burdisso, De Silvestri, Ansaldi, Baselli, Rincon, Iago Falque, Ljajic, Belotti.

CLASSIFICA:

Juventus 81 Napoli 77 Roma e Lazio 60 Inter 59 Milan 52 Fiorentina 50 Atalanta e Sampdoria 48 Torino 45 Bologna e Genoa 35 Udinese* 33 Cagliari* 32 Sassuolo 30 Chievo 29 Crotone e Spal 27 Verona 25 Benevento 13

* una gara in più