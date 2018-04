DIRETTA GENOA CROTONE - Punti salvezza in palio nella sfida tra Genoa e Crotone, anticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A. Se da un lato gli uomini di Ballardini devono fare un ultimo sforzo verso la matematica permanenza nella massima serie, dall'altro quelli di Zenga hanno bisogno di fare risultato per abbandonare almeno per il momento il terz'ultimo posto.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Galabinov. All. Ballardini

CROTONE (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Sampirisi , Martella, Stoian, Ajeti, Mandragora, Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga

CLASSIFICA:

Juventus 81 Napoli 77 Roma e Lazio 60 Inter 59 Milan 52 Fiorentina 50 Atalanta e Sampdoria 48 Torino 45 Bologna e Genoa 35 Udinese* 33 Cagliari* 32 Sassuolo 30 Chievo 29 Crotone e Spal 27 Verona 25 Benevento 13

* una gara in più