ROMA BARCELLONA MANOLAS / Il suo gol del 3-0 è risultato decisivo per la Roma per eliminare il Barcellona nei quarti di finale di Champions e accedere alla semifinale. Kostas Manolas non può trattenere la gioia a fine gara: "Come si dice provvidenza in greco? In realtà non lo so...

- ha dichiarato a 'Premium Sport' - Non mi interessa aver fatto la storia, conta solo aver centrato la semifinale di Champions contro la squadra più forte del mondo. La Roma c'è, è una squadra forte e merita tutto quello che ha conquistato. Ci abbiamo creduto tutti insieme, non abbiamo ripensato all'andata e agli episodi sfavorevoli. Abbiamo dimostrato che se abbiamo il nostro pubblico a spingerci nessuno ci può battere".