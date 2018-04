SERIE A CALENDARIO ROMA LAZIO INTER CHAMPIONS LEAGUE / Ora che anche la trentunesima giornata del campionato di Serie A è alle spalle, con il posticipo Milan-Sassuolo che, complice l'1-1, rischia di tagliare fuori (definitivamente?) il Milan dalla corsa Champions League, il rush finale tra Roma, Lazio e Inter per due posti nella competizione europea entra nel vivo. Il prossimo turno di campionato, infatti, vedrà l'una contro l'altra proprio Roma e Lazio, nel derby della Capitale. I nerazzurri di Luciano Spalletti, invece, dovranno vedersela con l'Atalanta a Bergamo. Giova ricordare che, in settimana, le due squadre capitoline saranno in campo, rispettivamente contro il Barcellona in Champions e contro il Salisburgo in Europa League.

Di Francesco, nel post Roma-Fiorentina (0-2), ha dichiarato: "Se volete una squadra che butta via la palla sono l'allenatore sbagliato. Sono inca**ato con me stesso e con la squadra: prendere 2 gol su 2 tiri è un demerito".

Amaro il commento di Spalletti alla sconfitta dell'Inter contro il Torino (1-0): "In alcuni momenti la palla non va dentro neanche se la pigi.

E' vero però che oggi la circolazione di palla è stata meno pulita. Avremmo dovuto gestire meglio, invece il Torino ha avuto qualche ripartenza di troppo. Occasione sprecata? Ci sono anche gli avversari, e non è facile quando le cose non vanno bene".

Inzaghi, dopo la vittoria contro l'Udinese (1-2 in Friuli), ha detto: "Nonostante il gol subito a freddo, non abbiamo perso lucidità continuando a sviluppare quello che proponiamo. Nella ripresa abbiamo concesso pochissimo nonostante le sostituzioni dell'Udinese. Salisburgo? Giochiamo contro una squadra organizzata, che corre e può creare pericoli. Sceglierò l'undici migliore, senza farmi condizionare dal derby".

Serie A, calendario Roma, Lazio, Inter: due posti per la Champions

Calendario Roma: Lazio, GENOA, Spal, CHIEVO, Cagliari, JUVENTUS, Sassuolo

Calendario Inter: Atalanta, CAGLIARI, Chievo, JUVENTUS, Udinese, SASSUOLO, Lazio

Calendario Lazio: ROMA, Fiorentina, SAMPDORIA, Torino, ATALANTA, Crotone, INTER

*In MAIUSCOLO le gare in casa

CLASSIFICA: Juventus punti 81, Napoli 77, Roma e Lazio 60, Inter 59, Milan 52, Fiorentina 50, Atalanta 48, Sampdoria 48, Torino 45, Bologna 35, Genoa 35, Udinese 33, Sassuolo 30, Cagliari 29, Chievo 29, Spal 27, Crotone 27, Verona 25, Benevento 13.