Territorio battuto da tutti gli operatori di mercato, il Sudamerica continua a sfornare talenti che attraggono le attenzioni dei club europei. Uno degli ultimi acquisti italiani dal Brasile è Felipe Vizeu, già comprato dall'Udinese e pronto a sbarcare in Friuli dalla prossima estate. Il quasi ex attaccante del Flamengo dovrà confermare nel Vecchio Continente quanto di buono fatto vedere in patria e in Coppa Sudamericana. Restando in Brasile, i vari campionati stanno volgendo al termine e hanno portato all'attenzione nuovi prospetti molto interessanti. Tralasciano il 17enne Paulinho, che a suon di gol e buone prestazioni ha infranto ogni record nel Vasco da Gama, e gli altri calciatori già noti (i vari Luan, Everton, Paquetà e simili), il nostro sguardo si poserà oggi su giovani ancora poco famosi.

Da Ayrton a Pedro, le sorprese del campionato carioca

Nonostante la sconfitta nella semifinale del campionato carioca contro il Vasco da Gama, il Fluminense può consolarsi con la conquista della Taça Rio. In questi primi mesi del 2018, il club carioca ha messo in vetrina due giovani davvero molto interessanti. Sulla fascia sinistra, Ayrton Lucas ha garantito spinta, assist ma anche una buona copertura difensiva. Ventenne molto apprezzato dai tifosi, l'ex Londrina non ha sofferto troppo il salto in una big dopo aver impressionato in Serie B lo scorso anno, realizzando 2 gol in 33 partite. Se parliamo di reti realizzate, impossibile non menzionare il suo compagno di squadra, Pedro. L'attaccante 20enne è attualmente il capoccannoniere del Carioca con 7 gol in 13 apparizioni ed ha dimostrato di saper trovare la via del gol in ogni modo. Spostando la nostra attenzione sul campionato Mineiro, il 2018 potrebbe essere l'anno di Raniel.

Da Nandez a Solano, l'Argentina non si smentisce mai

L'attaccante 21enne è apparso molto determinato ed ha realizzato tre gol, nonostante sia partito solamente in cinque occasioni da titolare.

Nahitan Nandez, 22 anni, è uno dei calciatori che la nostra redazione segue da anni. Più volte è stato seguito dai club italiani, Udinese, Fiorentina, Lazio e altre si sono mosse, non concretamente, per lui prima del passaggio dal Penarol al Boca Juniors nell'estate scorsa. Adesso in molti sembrano essersi accorti del metronomo uruguaiano, ultimamente si è parlato dell'Inter, ma non sarà per niente facile strapparlo agli 'Xeneizes'. Nel frattempo, il classe '95 si prepara anche ad essere protagonista con l'Uruguay del Maestro Tabarez e il suo club di appartenenza spera in ottime prestazioni per far innalzare ancora la sua valutazione che adesso si aggira sui 20 milioni di euro.

Altro calciatore interessante è Franco Soldano. Il 23enne attaccante argentino dell'Union Santa Fé ha collezionato venti presenze in Primera Division, giocando tutti i minuti a disposizione (sostituto solo una volta in stagione al minuto 84): il tecnico Leonardo Madelon e la società puntano molto sulle prestazioni della punta centrale, in gol 9 volte in stagione. Una media interessante per il bomber classe '94, la cui valutazione è vicina ai 7 milioni di euro.

Concludiamo la nostra breve carrellata di talenti del campionato argentino pronti al grande salto in Europa con un portiere: Augusto Batalla. Finito giovanissimo nel mirino del Real Madrid, il 21enne estremo difensore del River Plate è passato in prestito all'Atletico Tucuman nel gennaio scorso dopo l'arrivo di Armani al River: il tecnico dei 'Los Millonarios' Marcelo Gallardo ha preferito un altro numero 1 per la sua squadra. E il suo nuovo allenatore, Ricardo Zielinski, non ha perso tempo facendolo da subito diventare il titolare. A fine anno dovrebbe tornare a 'casa', ma nel frattempo le sue prestazioni verranno attentamente monitorate: la valutazione del cartellino si aggira sui 5 milioni di euro. Un giocatore con ampi margini di miglioramento, a patto che venga dato al classe '96 il tempo per crescere.

Alessio Lento e Daniele Trecca