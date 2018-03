DIRETTA Serie A, Fiorentina-Crotone: segui la cronaca LIVE

FIORENTINA-CROTONE DIRETTA LIVE SERIE A CRONACA - La Fiorentina per non perdere terreno dalla zona Europa League, il Crotone per tirarsi fuori dalla zona retrocessione: sono questi i temi caldi del match in programma tra i viola di Stefano Pioli e i rossoblu di Walter Zenga, valido per la trentesima giornata del campionato di serie A. I padroni di casa sono reduci da tre successi consecutivi, i pitagorici nell'ultimo turno hanno perso in casa contro la Roma.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi'.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Hugo, Olivera; Cristoforo, Veretout; Eysseric, Saponara, Chiesa; Simeone. All. Pioli

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian. All. Zenga

CLASSIFICA: Juventus punti 75, Napoli 73, Roma 60**, Inter* 55, Lazio 54, Milan* 50, Sampdoria* 44, Atalanta* 44, Fiorentina* 41, Torino* 36, Bologna** 35, Udinese* 33, Genoa* 30, Cagliari* 29, Sassuolo* 27, Chievo* 25, Spal 25, Crotone* 24, Verona* 22, Benevento* 10.

*Una partita in meno

**Una partita in più