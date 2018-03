DIRETTA SPAGNA ARGENTINA - La Spagna riceve l'Argentina a Madrid in una super sfida che sa poco di amichevole.

Dopo il bel pareggio nell'altro test amichevole contro la Germania, la Nazionale dicerca un successo di prestigio contro i vicecampioni del mondo in carica, mentre l'Albiceleste divuole centrare un'altra vittoria dopo quella ottenuta in terra inglese sull'Italia. Calciomercato.it vi offre il match del 'Wanda Metropolitano' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Piquè, Ramos, Alba; Koke, Thiago Alcantara, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. Ct Lopetegui

ARGENTINA (4-3-2-1): Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Banega, Biglia, Mascherano; Meza, Lo Celso; Higuain. Ct Sampaoli