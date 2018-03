Inter, nuova partnership con un club brasiliano

INTER PARTNERSHIP AUDAX OSASCO / Sempre più Inter...nazionale.

Il club di Suning continua ad espandersi in tutto il mondo e oltre alle Inter Academy presenti ormai in tantissimi Paesi, stringe nuovi accordi anche con altre società estere. Dopo la recente collaborazione annunciata con i San José Earthquakes negli Usa, infatti, secondo quanto riferisce 'Globo Esporte' i nerazzurri avrebbero stretto una nuova partnership con l', formazione brasiliana di seconda divisione. Nell'immediato, l'accordo prevede la creazione di scuole calcio e la costruzione di un centro di formazione. In futuro, poi, l'Inter potrà acquistare una partecipazione al club.