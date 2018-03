METEO PASQUETTA LUNEDI 2 APRILE / Italia spaccata in due. Come per Pasqua, il lunedì dell'Angelo vedrà temporali nel Nordovest e caldo estivo nel resto della Penisola. A determinare le alte temperature nelle regioni centro-meridionali sarà l'arrivo dell'anticiclone africano 'Hannibal'.

Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e Lombardia occidentale - come si legge su 'ilmeteo.it' - dovrebbero essere colpite da piogge e temporali diffusi per via della formazione di una profonda bassa pressione nel golfo del Leone, ad Ovest del mar Ligure.

Meteo Pasquetta 2018: Italia divisa in due

Pasquetta a mare. Il 2 aprile 2018 le previsioni meteo del lunedì dell'Angelo prevedono temperature elevate soprattutto al sud, grazie ad 'Hannibal', dai 25 ai 30°. Una giornata, dunque, estiva per buona parte degli italiani, che al centro, invece, dovranno accontentarsi di temperature un po' più primaverili tra i 20 e i 25 gradi centigradi. Al Nordovest, come detto, infine, potrebbero verificarsi precipitazioni abbondanti o molto abbondanti. Situazione quest'ultima, che comunque andrà monitorata giorno dopo giorno.