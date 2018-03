ARGENTINA ITALIA / Male la prima: Argentina-Italia finisce 2-0 con le reti nel finale di Banega e Lanzini. Al suo debutto Di Biagio non riesce a fermare la Seleccion: gli azzurri soffrono nel primo tempo, migliorano ad inizio ripresa ma pagano dazio nel finale. Pur senza Messi e Aguero la Nazionale di Sampaoli dimostra di avere una 'scorta' di talenti di prim'ordine.

Primo tempo bruttino: l'Italia subisce il giro palla argentino anche se di pericoli veri e propri non ci sono, almeno fino agli ultimi minuti della prima frazione. Buffon risponde presente prima su Tagliafico poi su Higuain, messo a tu per tu con il suo compagno alla Juventus.

La ripresa è un'altra Italia: pronti via e Immobile mette Insigne davanti Caballero, ma l'attaccante del Napoli manda a lato. Passa qualche minuto e il duello Insigne-Caballero si ripete, ancora una volta il portiere esce vincitore. Poi è Immobile vedersi respingere la conclusione dall'estremo difensore sudamericano. Inizia la girandola di cambi e a trarne vantaggio è l'Argentina: Jorginho perde palla sulla trequarti azzurra, l'Argentina ne approfitta con Banega batte Buffon. L'Italia si getta in avanti per cercare iil pareggio ma lascia la retroguardia scoperta: Buffon para su Perotti, ma non concede il bis su Lanzini che firma il definitivo 2-0.

ARGENTINA ITALIA 2-0

Marcatori: 75' Banega (A), 86' Lanzini (A)

Ammoniti: