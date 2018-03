MILAN CALABRIA JUVENTUS / Il Milan è fiducioso sul recupero di Davide Calabria per il match contro la Juventus al rientro dopo la sosta per le Nazionali.

Assente contro Genoa, Arsenal e Chievo, il terzino destro è alle prese con un infortunio muscolare e oggi ha provato ad aumentare i ritmi in allenamento per tornare a disposizione diper il big match di Torino. L'allenatore e lo staff medico rossonero sono ottimisti sul rientro di Calabria per la sfida contro i bianconeri, con 'Ringhio' che vista anche l'indisponibilità di Abate nelle ultime uscite ha adattatonell'inusuale ruolo di esterno basso.