Il maltempo continua ad abbattersi sull'Italia e la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta Meteo per mercoledì 21 marzo. Le perturbazioni di origine atlantica con aria fredda proveniente dal nord Europa continuano, infatti, ad interessare l'Italia. Nelle prossime ore ci saranno precipitazioni diffuse sul versante adriatico e sul meridione, anche a carattere nevoso al centro, accompagnate da forti venti di burrasca. "Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

Allerta Meteo 21 marzo: codice giallo su undici regioni

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento", si legge sul sito dell'ente nazionale. A partire dal pomeriggio di oggi, la Campania è stata colpita da forti precipitazioni eche, ad esempio, hanno provocato numerosi allagamenti a Castellammare di Stabia , la città natale di Gigio. Oltre alle piogge e alle raffiche di vento, previste anche nevicate al di sopra dei 200 metri sulla Romagna, al di sopra dei 400-600 metri su Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo e Molise.

Dalla serata di oggi, i venti di burrasca interesseranno i quadranti sud-occidentali sulla Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte e da nord-nord-est sulla Liguria, in estensione a Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e, a seguire, Lazio, Abruzzo e Molise, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla scorta di queste previsioni meteo, la Protezione Civile ha valutato "allerta gialla su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, sui settori occidentali della Basilicata, su gran parte di Calabria e Sicilia, e sul settore sud-occidentale della Sardegna. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio".