Crotone-Roma, i convocati di Di Francesco: due assenze

CROTONE ROMA CONVOCATI DI FRANCESCO / Per la trasferta di domani in Calabria Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di due attaccanti: Diego Perotti e Gregoire Defrel. Il primo è alle prese con un problema muscolare, il secondo non ha ancora recuperato dall'infortunio che ha subito prima della precedente sosta.

Attraverso un comunicato ufficiale, laha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la gara colAlisson BeckerBogdan LobontLukasz Skorupski

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Elio Capradossi

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Bruno Peres

Jonathan Silva

Kostas Manolas

Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Maxime Gonalons

Gerson

Lorenzo Valeau

Edin Dzeko

Patrik Schick

Cengiz Under

Mirko Antonucci

Stephan El Shaarawy