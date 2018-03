DIRETTA UDINESE SASSUOLO - Il primo anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte due squadre in crisi di risultati come l'Udinese ed il Sassuolo. Dopo essere stata a ridosso delle posizioni che valgono l'Europa League, la formazione di Oddo vuole interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila per evitare di essere risucchiata nella zona calda, mentre quella di Iachini - a rischio esonero - cerca punti per provare a tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Perica. All. Oddo

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell'Orco; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Adjapong; Babacar, Politano. All. Iachini

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Napoli 70, Roma 56, Lazio 53, Inter* 52, Milan* 47, Sampdoria* 44, Atalanta* 41, Fiorentina* 38, Torino* 36, Udinese* 33, Bologna 33, Genoa* 30, Cagliari* 26, Chievo* 25, Sassuolo* 24, Spal 24, Crotone* 24, Verona* 22, Benevento* 10.

*Una partita in meno