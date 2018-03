JUVE ATALANTA FORMAZIONI DIRETTA TV / Stasera (ore 18) alll'Allianz Stadium' di Torino andrà in scena Juve-Atalanta, recupero del match valevole per 26esima giornata di Serie A rinviato per neve due settimane fa. Sarà una sfida importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri potrebbero allungare a +4 sul Napoli in testa alla classifica, dando il via alla prima e forse decisiva mini-fuga Scudetto. Calciomercato.itvi propone gli ultimi aggiornamenti sulla sfida tra probabili formazioni e diretta tv.

Juve-Atalanta, Allegri 'avvisa' la squadra: 'certezza' Dybala e un ballottaggio in attacco

Alla vigilia Allegri ha chiesto massima concentrazione ai calciatori della Juventus: "Con l'Atalanta sarà dura: è una squadra che ci impegna fisicamente. Hanno una rosa di giocatore dello stesso livello e hanno una buona tecnica. Bisogna aver grande rispetto dell'Atalanta come dell'Udinese, ma dobbiamo portare a casa il risultato. Pensiamo ad una gara alla volta. Vincere non è mai facile". L'allenatore della Juve è intenzionato a schierare il miglior undici possibile, tenendo conto dell'assenze di Cuadrado oltre naturalmente a quelle di Federico Bernardeschi e Höwedes. In porta ci sarà sicuramente Gigi Buffon, leggerissimo dubbio Pjanic in mezzo al campo mentre davanti corsa a due per una maglia tra Gonzalo Higuain ("ha preso una botta e devo valutarlo") e Mandzukic. Sicuri di un posto nel tridente d'attacco sono Douglas Costa e Paulo Dybala. L'argentino è in splendida forma e si è messo definitivamente alle spalle il periodo buio: decisivo con 5 gol nelle ultime tre 'pesanti' vittorie della Juventus contro Lazio, Tottenham in Champions e Udinese.

Juve-Atalanta, Gasperini: "Vogliamo fare punti!".

L'Atalanta di Gasperini non sarà uno sparring partner della Juve, anzi punterà a vendicare l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia: "Arriviamo bene a questo incontro: vincere con il Bologna è stata un'iniezione di fiducia e ha migliorato la classifica. Servirà l'attenzione e la concentrazione messe nella partita di coppa - le parole di Gasperini alla vigilia di Juve-Atalanta - sapendo che questa volta abbiamo due risultati su tre. Vogliamo fare punti su un campo difficilissimo, per la nostra classifica soprattutto. Le recenti polemiche per la formazione? Sono fatte da chi in rete non ha né nome né volto - ha risposto il tecnico dei bergamaschi - L'Atalanta ha una sua rosa, non ha mai messo in campo la Primavera e ha sempre fatto il massimo. Non so chi ha inventato quella polemica, non c'è neanche da rispondere. Europa League? C'è ancora molta battaglia. Ci sono molte partite, è presto per le tabelle. Pensiamo a noi: servirà un determinato numero di vittorie per riprendere chi c'è davanti". In carriera Gasperini ha battutto la Juve solo 2 volte, ma ai tempi del Genoa e sempre in casa. In vista di stasera è alle prese col dubbio Papu Gomez: il 'Papu', che sta attraversando un momento infelice, è stato convocato nonostante il risentimento alla coscia e dovrebbe quindi partire dalla panchina. Il mister nerazzurro ha però recuperato Ilicic che, insieme a Cristante, saranno senz'altro i giocatori più importanti per dar fastidio a Chiellini e compagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, De Sciglio, Alex Sandro, Bentancur, Sturaro, Marchisio, Higuain. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, Haas, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius. A disp.: Berisha, Rossi, Caldara, Toloi, Hateboer, Spinazzola, Melegoni, de Roon, Gomez, Barrow, Petagna. All.: Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Juve-Atalanta, dove vederla in tv

Il recupero Juve-Atalanta potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport 2, ma anche testualmente su sito, app e canali social di Calciomercato.it.