MILAN INTER TOP 11 OBIETTIVI SCADENZA / La cura Gattuso ha definitivamente rilanciato il Milan che con una lunga rincorsa ha continuato a scalare posizioni e ha messo nel mirino l'Inter e la zona Champions League, distanti adesso 7 lunghezze. E proprio l'Inter domenica sera sfiderà i rossoneri domenica sera in un derby che assume un peso enorme. Il 'Diavolo' spera di riportarsi a -4, per gli uomini di Luciano Spalletti, invece, l'occasione è ghiotta per rispedire i cugini a 10 punti di distanza e ripartire dopo un periodo di crisi.



Un derby da Champions, obiettivo dichiarato di entrambe le società. Troppo importante la vetrina europea, anche dal punto di vista economico che influirà in maniera determinante pure sulle strategie di calciomercato. Ed in attesa di sapere se gli introiti della massima competizione europea potranno essere messi a bilancio o meno, Milan e Inter si portano avanti e lavorano sulle occasioni. Rossoneri e nerazzurri, infatti, hanno già messo gli occhi su diversi calciatori in scadenza di contratto a giugno che potranno essere messi sotto contratto a costo (quasi) zero.

Calciomercato Milan-Inter, da Reina e de Vrij: la formazione degli obiettivi in scadenza di contratto

In un'ideale top 11 degli obiettivi, in porta inseriamo Pepe Reina, prima scelta del Milan in caso di addio (probabile) di Gigio Donnarumma.

'Adattato' sulla destra c'è Asamoah, per il quale però, in assenza di ufficialità sull'accordo con l'Inter, non è da escludere neanche l'ipotesi rinnovo con la Juventus . La coppia centrale è composta del gioiellino tedesco Marc-Oliver, nei radar rossoneri, e Stefan, che lascerà la Lazio e può diventare il primo grande colpo estivo interista. A chiudere la retroguardia il croato Ivan, che dopo una buona stagione con la Sampdoria è pronto a volare a parametro zero al Milan. Milan che a centrocampo valuta pure un altro croato, Milan Badelj della Fiorentina (sul quale però c'è anche la Roma ), e avrebbe riacceso le attenzioni su Jack, pronto a salutare la Premier League dopo una vita all'Arsenal (escluse le brevissime parentesi Bolton e Bournemouth). In uscita dal Manchester United c'è invece Marouane, sul quale è pronto a scatenarsi un intenso derby, con Juventus e Roma (anche qui) in allerta. Al Milan sarebbe stato inoltre offerto il portoghese Joao, mentre Bernard dello Shakhtar Donetsk piace all'Inter, ma nonostante il contratto in scadenza a giugno 2018 il calciatore brasiliano costa molto tra stipendio e commissioni . Punta di diamante, infine, il nome caldissimo di Mario. A lanciare la bomba, il suo agente Mino Raiola: "Mario è pronto a rientrare in Serie A. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter".

TOP 11: Reina; Asamoah, de Vrij, Kempf, Strinic; Badelj, Wilshere; Fellaini, Moutinho, Bernard; Balotelli.