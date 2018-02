LAZIO MILAN NEVE COPPA ITALIA / Lazio-Milan di Coppa Italia in corso all'Olimpico, con la prima neve che cade sul campo. Un nevischio ancora leggero, con le previsioni meteo che hanno annunciato pioggia su Roma tra stanotte e domani.

Coppa Italia nel segno della neve, dopo quanto accaduto durante Juve-Atalanta, terminata 1-0 tra le polemiche . Per ora il maltempo non mette a rischio la semifinale, ma non si escludono sviluppi nel corso del match.