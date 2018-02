SERIE A ROMA MILAN / Vola il Milan, crolla la Roma: il posticipo della 26a giornata di Serie A dice che i rossoneri sono ancora in corsa per un posto Champions e che i giallorossi non hanno ancora trovato la giusta via. Roma-Milan finisce 0-2 con le reti di Cutrone e Calabria, due calciatori che arrivano dal settore giovanile della squadra lombarda. Il marchio di Gattuso si vede tutto nella gara dell''Olimpico': Milan quasi mai in affanno sempre in gara e pronto a colpire alla prima occasione utile.

Lo fa Cutrone al 48' dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio: il giovane attaccante del Milan sguscia via a Manolas e sfrutta alle perfezione un assist di Suso.

La Roma non riesce a reagire,non punge quasi mai edelude ancora una volta: così Di Francesco toglie proprio il belga per rinforzare l'attacco conma effetti positivi non ci sono. Anzi: il Milan trova il raddoppio conche scatta sul filo del fuorigioco e batte Alisson. Il portiere brasiliano va su tutte le furie per l'errore della sua difesa, ma per lanon c'è pù tempo per reagire: giallorossi ko, Milan vittorioso e ora davvero in corsa per una clamorosa rimonta

ROMA-MILAN 0-2

Marcatori: 48' Cutrone (M), 73' Calabria (M)

Ammoniti: -

CLASSIFICA: Napoli* 66 Juventus* 65 Lazio 52 Inter 51 Roma 50 Sampdoria 44 Milan 44 Atalanta* 38 Torino 36 Fiorentina 35 Udinese, Bologna 33 Genoa 30 Chievo, Cagliari* 25 Sassuolo 23 Crotone 21 Spal 20 Verona 19 Benevento 10

* una gara in meno