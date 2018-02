CALCIOMERCATO LAZIO ADDIO DE VRIJ/ Da ieri, è praticamente ufficiale l'addio di de Vrij alla Lazio. Il direttore sportivo Igli Tare, prima del match contro il Verona, ha annunciato la decisione della società di ritirare la proposta di rinnovo. Il difensore olandese, in scadenza di contratto a giugno, lascerà la capitale a costo zero.

de Vrij lascia la Lazio: i complimenti di Morrison

Una notizia accolta con grande delusione da tanti tifosi laziali, ma non dal suo ex compagno di squadra Ravelche si è complimentato pubblicamente per la sua scelta.

Il centrocampista inglese, attualmente all'Atlas, ha voluto fare i complimenti a de Vrij su Twitter: "Stefan, per me puoi giocare in ogni grande squadra d'Europa - ha scritto l'ex Manchester United - puoi avere quello che un giocatore merita dando il tuo massimo impegno in ogni partita e in ogni allenamento".