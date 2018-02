Torino-Juventus 0-1: Allegri primo anche senza Higuain

TORINO JUVENTUS ALEX SANDRO HIGUAIN / Torino-Juventus termina con la vittoria di misura della squadra di Allegri per 0-1. Derby subito in salita per i bianconeri, con l'infortunio di Higuain alla caviglia, che ha portato all'ingresso anticipato di Bernardeschi.

Un cambio che porta alla svolta del match, con l'ex Fiorentina che serve l'assist vincente per, autore del gol del vantaggio. Allegri ha ben gestito l'emergenza in attacco nella sfida contro Mazzarri, e nei prossimi match potrà contare maggiormente su Dybala, tornato in campo dopo l'infortunio.

TORINO-JUVENTUS 0-1

33' Alex Sandro

CLASSIFICA: Juventus 65*, Napoli 63, Roma 50*, Inter 48*, Lazio 46, Sampdoria 41, Milan 38, Atalanta 37, Torino 36, Udinese 33*, Fiorentina 31, Genoa 30*, Bologna 27, Cagliari 25*, Chievo 25*, Sassuolo 23, Crotone 21, Spal 17, Verona 16, Benevento 7.

* Una gara in più