Corsa Champions, il calendario di Inter, Roma e Lazio

CORSA CHAMPIONS LEAGUE CALENDARIO INTER ROMA LAZIO / Con Napoli e Juventus a giocarsi lo Scudetto, in Serie A restano solo due posti per la Champions League. A giocarselo fino all'ultima giornata, salvo clamorose sorprese, saranno Inter, Roma e Lazio. Le tre squadre sono staccate in classifica solamente da due punti e le partite che portano all'ultima sosta per le due amichevoli della Nazionale potrebbero risultare decisive.

Da domani al 17 marzo si giocheranno ben 5 partite e dando un'occhiata sembra che ad avere un calendario migliore sia la squadra che al momento è quinta:

la Lazio dovrà vedersela con la Juventus ma poi Verona, Sassuolo, Cagliari e Bologna sembrano avversari più abbordabili. Anche Inter e Roma dovranno vedersela con una big vale a dire il Napoli ma entrambe giocheranno contro il Milan di Gattuso, tra le più in forma del campionato. Genoa, Benevento e Sampdoria le altre avversarie dei nerazzurri. Udinese, Torino e Crotone quelle dei giallorossi. Un fattore da considerare, infine, potrebbero essere le partite in Europa, che leveranno sicuramente energie alla due romane.

Calendario nel dettaglio

Inter48 - Genoa (T), Benevento (C), Milan (T), Napoli (C), Sampdoria (T)

Roma47 - Udinese (T), Milan (C), Napoli (T), Torino (C), Crotone (T)

Lazio 46 - Verona (C), Sassuolo (T), Juventus (C), Cagliari (T), Bologna (C)