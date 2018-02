DIRETTA UDINESE ROMA / La 25esima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra l'Udinese e la Roma. La squadra di Oddo va a caccia di un successo di prestigio che le permetterebbe di tenere viva la possibilità di lottare per un posto nella prossima Europa League, mentre quella di Di Francesco vuole centrare la terza vittoria di fila per portarsi almeno momentaneamente al terzo posto e presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì prossimo in Champions.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Ali Adnan; De Paul,Perica. All. Oddo

ROMA (4-2-3-1): Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

CLASSIFICA: Napoli punti 63, Juventus 62, Inter 48, Roma 47, Lazio 46, Sampdoria 41, Milan 38, Atalanta 37, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 31, Bologna 27, Genoa 27, Cagliari 25, Sassuolo 23, Chievo 22, Crotone 21, Spal 17, Verona 16, Benevento 7.