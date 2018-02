Napoli-Lazio, Sarri recupera (quasi) tutti. E Mertens scalpita

NAPOLI LAZIO SARRI MERTENS / Non ci voleva. Nel cielo azzurro di Castel Volturno arriva all'improvviso la nube densa del nuovo infortunio di Faouzi Ghoulam. Quel ginocchio, dopo la lesione di novembre, cede ancora: frattura alla rotula, ieri sera l'operazione. E la stagione è praticamente finita.

Una brutta, bruttissima tegola per ildi Maurizioche alla vigilia della supersfida con la Lazio, resa ancor più delicata dalla prova di forza della Juventus a Firenze, aveva molti motivi per sorridere. In gruppo, infatti, si sono rivisti praticamente tutti. Da(che farà l'ultimo provino stamattina), da(che andrà in panchina): spazzato via ogni dubbio degli ultimi giorni, i titolarissimi, riporta il 'Corriere dello Sport', sono pronti a tornare al loro posto. Il belga più di tutti, che vuole continuare a correre verso il traguardo da record delle 100 reti col Napoli (ora è 86).