Lazio, Immobile suona la carica in vista di Napoli

p>NEWS LAZIO/ Con un post su 'Instagram', Ciroha voluto caricare l'ambiente biancoceleste dopo il ko contro ile in vista dell'impegno in casa del: "Mai mollare! Andiamo avanti ragazzi con la forza del gruppo e la voglia di riprendersi ciò che abbiamo perduto per strada! Grazie ai nostri tifosi per il supporto nonostante questo momento negativo! Forza Lazio".