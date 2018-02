DIRETTA SERIE A SAMPDORIA TORINO LIVE - Dopo la chiusura della sessione invernale del calciomercato, e gli impegni di Coppa Italia, è termpo di tornare in campo per il campionato di serie A. Per la ventitreesima giornata, nell'anticipo delle 18 si affrontano Sampdoria e Torino. I blucerchiati di Marco Giampaolo, in piena zona Europa League, sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della Roma; di contro, i granata del grande ex Walter Mazzarri, arrivano all'appuntamento dopo la rotonda vittoria casalinga contro il Benevento.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo

TORINO (4-3-2-1): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Obi; Iago Falque, Baselli; Niang. All. Mazzarri

CLASSIFICA: Napoli 57; Juventus 56; Lazio 46; Inter 44; Roma 41; Sampdoria 37; Milan 34; Atalanta 33; Udinese e Torino 32; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo e Sassuolo 22; Genoa e Cagliari 21; Crotone 19; Spal 17; Verona 16; Benevento 7