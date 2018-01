CALCIOMERCATO MATERAZZI / Ultime ore di trattative al Melià di Milano. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it Matteo Materazzi ha parlato dei propri assistiti. "Kragl ha esordito in maniera eccellente. Sono contento. Soprattutto perché è molto contento lui. È un mercato positivo. Bizzarri sta giocando, Kragl è felice. Ferrante via da Brescia? Al momento mi basta l'operazione Kragl".

Capitolo Inter: "Vicenda Icardi-Wanda Nara? Io auguro ad Icardi di essere felice. È un grande giocatore e deve essere sereno.

Però deve esprimere chiarezza sin da subito. Quella dell'Inter è una maglia importante e indossata da grandi campioni. Inoltre lui ha l'onore di indossare la fascia di capitano. Se è un comportamento da capitano questo? Bisogna chiedere a lui e Wanda".

Infine sulla Lazio: "A San Siro è stata sfortunata. Tra gol di mano e traversa non è andata bene. Ha giocato una gara mostrando grande voglia di fare e cercando di giocare un bel calcio. Credo che Inzaghi sia il migliore allenatore in Italia al momento. Se in merito al Var sono d'accordo con lui? Sì. Simone è come un fratello. Sarò sempre dalla sua parte".