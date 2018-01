Serie A, tutte le trattative ufficiali aggiornate al 29 gennaio

Benevento

Sandro (c, Antalyaspor), Billong (d, Maribor), Guilherme(a, Legia), Diabatè (a, Osmanlispor), Djuricic (c, Sampdoria), Guilherme (c, Legia Varsavia), Cannavaro (c, Sassuolo), Djuricic (C, Sampdoria)