ZONA MISTA - Milan-Lazio, Bonucci: "Intrapresa grande crescita!"

ZONA MISTA MILAN LAZIO BONUCCI / Il Capitano, ora, si gode il suo Milan che trionfa a 'San Siro' contro una big per la prima volta in stagione. Leonardo Bonucci il primo pensiero ai cronisti in mix zone nel post Milan-Lazio, lo dedica a Gigi Buffon nel giorno del suo 40º compleanno. Questo quanto raccolto dall’inviato di Calciomercato.it: "Ho fatto gli auguri a Gigi sia sui social che privatamente, ha tagliato un altro record tra i molti che ha conquistato e dovrà tagliare altri anta da qui in poi. Rivedere San Siro così è bello: entrare con così tanti tifosi, con questo entusiasmo e regalargli la vittoria è ancora più bello.

Adesso c’è da continuare su questa strada perché mercoledì ci aspetta un’altra battaglia e spero che San Siro sia ancora così pieno perché abbiamo bisogno dei tifosi. Abbiamo intrapreso una grande crescita che però va alimentata giorno dopo giorno attraverso gli allenamenti, la voglia di sacrificarsi e l’umiltà. Le vittorie portano entusiasmo: è anche più facile mettere a disposizione della squadra questi valori. Sono stato criticato perché me lo meritavo, ho sempre tratto dalle critiche qualcosa di positivo per migliorarmi. Oggi devo continuare a farlo perché questo sia un punto di partenza. Non ho visto il gol di Cutrone ma credo sia stato involontario nel movimento, hanno tutti i mezzi per valutarlo in tempo reale: la colpa è mia perché se la toccavo prima non c’era neanche da parlarne".