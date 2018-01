Serie A, Sampdoria-Roma 1-1: Dzeko salva tutti, gol d'addio?

SERIE A SAMPDORIA ROMA / Edin Dzeko: è lui a prendersi la scena nella serata di Sampdoria-Roma. Le voci sul suo trasferimento al Chelsea lo condizionano per gran parte del match, ma il bosniaco riesce a segnare il gol del pareggio in pieno recupero. Una rete che salva la squadra di Di Francesco da un'altra sconfitta anche se il punto non cambia molto la classifica dei giallorossi. La squadra di Giampaolo era andata in vantaggio sul finire del primo grazie ad un gol su calcio di rigore di Fabio Quagliarella. Un penalty che farà discutere molto: fallo di mano di Kolarov che Orsato vede soltanto grazie al Var.

I giallorossi però protestano per un precedente fallo su Strootman non fischiato dall'arbitro anche se segnalato dal guardalinee. Il risultato non cambia per tutta la ripresa conche compie un paio di interventi importanti su Caprari. I blucerchiati pregustano la vittoria, ma arriva il pareggio di: un gol che potrebbe anche avere il sapore dell'addio.

SAMPDORIA-ROMA 1-1: 45'+1' Quagliarella rig. (S), 91' Dzeko (R)

CLASSIFICA: Napoli 54; Juventus 53; Lazio 46; Inter 43; Roma 41; Sampdoria 34; Milan 31; Atalanta 30; Udinese e Torino 29; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo e Sassuolo 22; Genoa 21; Cagliari 20; Crotone 18; Spal 16; Verona 13; Benevento 7