Lazio-Udinese, de Vrij in dubbio: pronto Wallace

LAZIO UDINESE DE VRIJ WALLACE / Possibile grana per Simone Inzaghi e per la Lazio in vista del match di domani contro l'Udinese.

Secondo quanto si apprende dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, Stefannon si è allenato nella seduta di rifinitura svolta oggi a causa di un piccolo affaticamento muscolare. Provatoal centro della difesa: toccherà a lui, se l'olandese non dovesse effettivamente farcela.