Calciomercato Psg, dopo Emery: Mancini si candida

CALCIOMERCATO PSG MANCINI / Roberto Mancini strizza l'occhio al Psg.

Il tecnico attualmente in Russia allo, non ha nascosto di essere pronto a guidare la squadra parigina: "Non ho mai parlato con il Psg in passato - ammette a 'L'Equipe' il tecnico italiano - Futuro? Non conosco il futuro, al momento c'è un bravo allenatore con dei giocatori fantastici, ma non si può mai dire. Qualsiasi tecnico vorrebbe guidare una squadra come questa, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi dipuò vincere la