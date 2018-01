Calciomercato Roma, 'rebus' Badelj: salgono le quotazioni della Lazio

CALCIOMERCATO ROMA BADELJ LAZIO / Due strade si stagliano di fronte a Milan Badelj: rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Fiorentina oppure intraprendere una nuova avventura professionale. Quest'ultima, ad oggi, appare l'ipotesi più probabile anche se la dirigenza viola non ha ancora perso le speranze di convincerlo a restare: come sottolinea 'La Nazione', dopo la sosta i dirigenti avranno un confronto col mediano per presentargli un'ultima proposta di rinnovo. Se dovesse arrivare un altro no (cosa assai probabile) il classe '89 si libererà a fine stagione a parametro zero. E, nonostante il pressing crescente della Roma delle ultime settimane, ad essere in pole per Badelj sembrano essere proprio i 'cugini' della Lazio.