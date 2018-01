Serie A, le decisione del Giudice Sportivo: un turno a de Roon

NEWS SERIE A/ Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato per un turno di campionato de Roon (Atalanta), Sala (Sampdoria), Astori (Fiorentina), Bessa (Verona), Radu (Lazio), Veretout (Fiorentina) e Zukanovic (Genoa). In merito alla gomitata di Benatia a Pavoletti durante Cagliari-Juventus, il Giudice Sportivo si è espresso così:

"acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnicae documentale;

osserva:

nella circostanza segnalata, i due calciatori si contendevano il pallone di testa al limitedell’area di rigore bianco-nera. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.33 dell’8 gennaio 2018): “Al 28’ del secondo tempo della gara Cagliari-Juventus del 6/1/2018 ho visto e valutato uno scontro aereo per la contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho applicato il vantaggio che poi si è concretizzato.”, avendo specificato con un ulteriore mail

che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio. Pertanto il comportamento di Benatia è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità

della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;

P.Q.M.

delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS".