CALCIOMERCATO MILAN JANKTO / Il Milan non ha perso le speranze di arrivare al centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto a gennaio: secondo il 'Corriere dello Sport', i contatti tra le due società sono costanti ed i rossoneri vorrebbero provare a chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto (che scatterebbe al termine della prossima stagione). L'Udinese sarebbe disponibile nell'eventualità in cui nell'affare venga inserito Locatelli (che gradirebbe l'ipotesi di un trasferimento in Friuli). Il Milan non intende lasciar partire definitivamente il centrocampista e potrebbe riservarsi un diritto di controriscatto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'Udinese è interessata anche al difensore del Milan Gustavo Gomez, ma vorrebbe mantenere questa operazione slegata dall'affare Jankto.