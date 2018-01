CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC MANCHESTER UNITED / Il ManchesterUnited fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Almeno stando a quanto rivela 'The Sun': il tabloid britannico parla di un'offerta di 96 milioni di euro (circa 108 milioni di euro) recapitata da Mourinho sulla scrivania di Lotito. Una cifra che potrebbe ingolosire il patron della Lazio, anche se è il centrocampista serbo a stoppare ogni possibile offensiva: si trova bene nella Capitale e non ha intenzione di andarsene a stagione in corso.

Volontà ribadita anche dal suo agente Mateja Kezman: "Milinkovic si trova bene a Roma ed ha in testa solo la Lazio", ha dichiarato in esclusiva a Calciomercato.it non molto tempo fa.